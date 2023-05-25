Дарья Петрожицкая показала сладкие поцелуи с бойфрендом-красавчиком в Германии

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая сообщила о празднике в ее семье.

Бойфренд знаменитости отмечает день рождения. По случаю праздника артистка посвятила пост своему избраннику в Instagram. Дарья опубликовала редкое фото с мужчиной. На снимке, сделанном в немецком городе Гамбург, возлюбленный Петрожицкой нежно целовал ее и обнимал. Тем временем актриса делала селфи.

"С днем рождения, моя любовь", — подписала снимком артистка.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Отметим, сейчас Дарья находится в Украине, а вот ее бойфренд - в Германии. В начале полномасштабной войны актриса поехала к возлюбленному и долгое время жила вместе с ним. Домой знаменитость вернулась в начале января.

Напомним, недавно модель Екатерина Лозовицкая наконец-то перестала скрывать возлюбленного. Знаменитость впервые показала своего избранника, опубликовав романтические фото с ним.

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