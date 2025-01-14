Дарья Петрожицкая пожаловалась на проблемы со здоровьем и рассказала о сложном периоде жизни

Украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о проблемах со здоровьем.

Знаменитость призналась, что прошлый год оказался нелегким. В частности, актриса много работала, играла в спектаклях и снималась в разных проектах. Поэтому из-за истощения организм артистки дал сбой. Дарья Петрожицкая рассказала, что из-за проблем со здоровьем даже не пробовалась на роль в фильме "Поезд в 31 декабря".

"Я была приглашена на пробы в это кино, но я ничего не записывала. Это совпало с таким сложным периодом в моей жизни, потому что было очень много проектов, и здоровье не давало возможности. Требовалось хотя бы один выходной на это, но я даже самопробы не записывала", — поделилась знаменитость в проекте "Ранок у великому місті".

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая не стала рассказывать, какие проблемы со здоровьем ее мучают. Артистка коротко отметила, что "не молодеет" и начала чувствовать себя хуже на фоне истощения. Поэтому актриса после того, как отыграла в последнем спектакле, ушла на отдых набираться сил.

"Немножко здоровье посыпалось, но мы не молодеем. А так все хорошо! Мне кажется, это нормальная история, когда заканчиваются какие-то проекты или что-то такое, и у тебя организм с тобой договаривался: "Мы работаем до 22 декабря, играем последний спектакль, а дальше отдыхай". И вот у меня такое произошло", — поделилась знаменитость.

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