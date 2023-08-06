Дарья Петрожицкая пожаловалась на проблемы со здоровьем: "Страдаю от страшной боли"

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая пожаловалась поклонникам проблем со здоровьем.

Как рассказала актриса в сторис в Instagram, у нее сильно разболелась шея и теперь она просто не может поворачивать голову в разные стороны. Что именно послужило причиной Дарья только догадывается, но предполагает, что потянула мышцы, когда неудобно заснула.

"Не появляюсь к вам сегодня, потому что страдаю от страшной боли в шее. Могу поворачиваться только всем телом. То ли продуло, то ли потянула. Потому что сегодня во время тревоги ночью я заснула так, что утром проснулась, а я не могу ею двигать. Может кто-то из вас подскажет мне, что делать, потому что мне завтра играть спектакль", - рассказала Даша.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

На помощь актрисе сразу пришли ее поклонники, которые посоветовали ей несколько действенных средств, чтобы снизить боль. Дарья прислушивалась к советам и попросила сестру приобрести необходимое лекарство. В ответ Петрожицкая поблагодарила фанов за хорошие советы.

"Спасибо всем, кто присоединился и написал свои советы. Уже сестричка мне купила. Уже намазала, теперь оно мне там греет. Спасибо большое и будьте здоровы", — обратилась к фанатам актриса.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

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