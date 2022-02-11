Дарья Петрожицкая приобрела собственную квартиру: "Она небольшая и далеко от центра"

Звезда с мая прошлого года живет одна.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая поделилась радостной новостью.

Звезда на YouTube-канале "Поговори со мной" призналась, что еще в мае прошлого года стала владелицей квартиры. Дарья говорит, что ей осталось совсем немного выплатить кредит.

"Теперь я спокойна, что моей кошке можно царапать все что угодно. И я не буду переживать, что у меня нелегально живет кошка, и что я не могу прибить вот здесь гвоздь, а здесь сделать вот это", — поделилась счастливая Дарья

Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

Актриса говорит, что в квартире довольно необычная планировка. У нее маленькая квартира-студия, а кровать артистки находится на втором этаже. Также дом Петрожицкой расположен далеко от центра.

"У меня необычная планировка. В детстве мне всегда хотелось, чтобы у меня был второй этаж, а там кровать. И вот у меня сейчас так. Она небольшая, она далеко. У меня не хватило средств, жить где-то возле центра. Зато она моя и мне нравится это место. И я себя там чувствую в такой гармонии", — поделилась актриса.

Дарья Петрожицкая / instagram.com/petrozhitskaya

Впрочем, Дарья признается, что она не собирается там жить всегда. Когда у нее появится семья, то актриса переедет в другой дом, ведь квартира слишком маленькая.

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