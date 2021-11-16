Дарья Петрожицкая призналась, кого целовала на съемочной площадке сериала "Джек & Лондон"

Звезда сыграла роль ветеринара.

Вчера на телеканале 1+1 состоялась премьера комедийного детектива " Джек & Лондон ".

В сериале расскажут историю молодого и циничного столичного юриста Влада Шевчука, вынужденного вернуться в родной провинциальный городок и работать там. Героя сразу ждали приключения: пес его брата начал с ним разговаривать, а вдобавок он встретил бывшую любимую.

Джек & Лондон / пресс-служба канала "1+1"

Ее в детективе сыграет Дарья Петрожицкая. Актриса пришла в гости на шоу "Твій день" вместе со своим четырехлапым партнером по сериалу – Морганом, исполнившим роль Джека, и рассказала о премьере.

Артистка призналась, что сниматься в серале с бульмастифом для нее было настоящим удовольствием, ведь она обожает животных и давно мечтает о собственной собаке.

"Впервые в жизни я, Даша Петрожицкая, играла Дашу ветеринара. Я не могу сказать, что играла несвойственный мне образ, потому что я люблю животных. Я думаю, если бы моя актерская карьера не сложилась, я бы стала ветеринаром", — сказала Дарья Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая и Морган / пресс-служба канала "1+1"

Дарья вспоминает, что во время съемок у нее было много партнеров-животных на съемочной площадке. Это – собаки, коза, белка, даже змея. Актриса рассказала, что сниматься с животными ей было комфортно.

Ведущих "Твого дня" также интересовала личная жизнь Даши, но актриса пока держит это в секрете. А на вопрос, "с кем целуется Дарья Петрожицкая", ответила: "На съемочной площадке я целовала Моргана".

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