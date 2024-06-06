Дарья Петрожицкая рассекретила, когда сыграет свадьбу с женихом и почему не живет с ним вместе

Также артистка рассказала, как знакомилась с родителями возлюбленного, когда его не было рядом.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая призналась, когда сыграет свадьбу с женихом и почему не живет с ним вместе.

Артистка в интервью "ЖВЛ представляет" поделилась, что ее возлюбленный находится в Германии, где он уже много лет живет и работает. Сама же Петрожицкая – в Украине. Знаменитость поделилась, что не может оставить работу, так же и ее возлюбленный Алексей. Так что паре приходится жить на две страны.

Петрожицкая считает, что увидеться у них получится осенью, когда у нее будет менее нагружен рабочий график. Жених актрисы не обижается, а уж даже привык. Влюбленные научились поддерживать отношения на расстоянии. В частности, парочка постоянно общается друг с другом и находит на это время.

Дарья Петрожицкая с бойфрендом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Может, осенью получится увидеться. Мне кажется, он даже привык, что я свою профессию очень сильно люблю. Просто надо всегда общаться. Когда к этому стремятся оба – все будет хорошо. Каждый день, если вы даже очень заняты, напишите утром, в обед и вечером. Просто сложно, он ведь там много лет, у него своя работа, карьерный рост, у меня здесь свое. Раньше было легче, он мог сюда приезжать, я могла почаще ездить", - поделилась знаменитость.

Также актриса впервые рассказала, как познакомилась с родителями возлюбленного. Это произошло еще до начала полномасштабного российского вторжения, когда родные Алексея пришли на спектакль к Петрожицкой. Кстати, между тем бойфренд актрисы находился за границей. А вот Алексей еще не успел познакомиться с матерью Дарьи. Дело в том, она что проживает в Чернигове и не хочет оттуда никуда выезжать.

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я без него с ними познакомилась. Они находятся в Харькове. Они приехали еще до начала полномасштабного вторжения ко мне на спектакль. После спектакля они ко мне подошли за кулисы, мы познакомились. Там были и друзья их, брат был. Моя мама в Чернигове и как-то доехать до нее… Она у меня точно никуда не поедет, она немного пугливая у меня в этом плане, сидит там и сидит", — призналась актриса.

Также Петрожицкая рассказала и о предстоящей свадьбе. Влюбленные планируют ее сыграть уже после победы. Парочка не хочет свадьбы во время войны, ведь желает собрать всех родных и чтобы у каждого получилось попасть на празднование.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я просто мечтаю, чтобы закончилась война и была возможность, чтобы эта свадьба была ко времени. Сейчас она немного не ко времени, как по мне. Можно пойти расписаться, это кайф. Я радуюсь за тех людей, которые празднуют свадьбу, но мне хочется чтобы вся семья могла собраться, желательно в Украине", — добавила знаменитость.

Напомним, ранее дочь Ирины Горовой сыграла свадьбу. Продюсер показала, как выдавала Наталью замуж, и делилась фото с празднования.

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