Дарья Петрожицкая рассекретила своего парня и призналась, как они оказались во время войны в Германии

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая рассказала, как для нее началась война и где она находится.
По словам артистки, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину она с сестрой находилась несколько дней в Киеве. Первую ночь они провели втроем с двумя котами в шкафу Петрожицкой.
"А потом мы немного побыли около Жашкова в селе, потом немного возле Хмельницкого, и потом некоторое время, есть такой Сокаль во Львовской области. Там мы по два дня жили и нас выселяли из дома", — вспомнила Дарья.
Через 19 дней Петрожицкая оказалась в городе Гамбург, Германия. Здесь, призналась актриса, живет ее любимый Алексей, говорится в "Звездном пути".
"На 19 день я поехала в Гамбург, в Германию. И теперь я здесь. Потому что здесь живет мой парень, это его квартира, он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Это мой Алексей, о котором я мало что хотела рассказывать, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге", – объяснила артистка.
Она добавила, что в Германии оформила временное переселение и получает социальную помощь, поскольку работы пока нет:
"Здесь такое положение дают, потому что нам сказали, что все должны обязательно это делать, но реально какую-то социальную помощь мы получаем. С жильем нам повезло, что есть жилье у Алексея. Самая большая проблема здесь – жилье. А на соцпомощь мы живем и мы можем часть отправить на разные сборы. Но пока работы я не нашла. Пока я занимаюсь такими, более благотворительными штуками, – пою для людей, каждую субботу здесь митинги, я стараюсь их поддерживать", — рассказала Петрожицкая.
Отметим, что Дарья Петрожицкая и ее возлюбленный Алексей вместе уже год. Влюбленные познакомились в отеле во время отдыха в Египте. Артистка призналась, что своего любимого встретила по завершении съемок второго сезона сериала "Папик". Они познакомились через общих знакомых и мужчина не знал ее как звезду популярного сериала.
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