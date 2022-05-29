Дарья Петрожицкая рассекретила своего парня и призналась, как они оказались во время войны в Германии

Дарья Петрожицкая рассекретила своего парня и призналась, как они оказались во время войны в Германии

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая рассказала, как для нее началась война и где она находится.

По словам артистки, с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину она с сестрой находилась несколько дней в Киеве. Первую ночь они провели втроем с двумя котами в шкафу Петрожицкой.

"А потом мы немного побыли около Жашкова в селе, потом немного возле Хмельницкого, и потом некоторое время, есть такой Сокаль во Львовской области. Там мы по два дня жили и нас выселяли из дома", — вспомнила Дарья.

Через 19 дней Петрожицкая оказалась в городе Гамбург, Германия. Здесь, призналась актриса, живет ее любимый Алексей, говорится в "Звездном пути".

"На 19 день я поехала в Гамбург, в Германию. И теперь я здесь. Потому что здесь живет мой парень, это его квартира, он очень хотел, чтобы я приехала и была в безопасности. Это мой Алексей, о котором я мало что хотела рассказывать, особенно то, что он живет за границей. Он украинец, но живет в Гамбурге", – объяснила артистка.

Дарья Петрожицкая с любимым / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Она добавила, что в Германии оформила временное переселение и получает социальную помощь, поскольку работы пока нет:

"Здесь такое положение дают, потому что нам сказали, что все должны обязательно это делать, но реально какую-то социальную помощь мы получаем. С жильем нам повезло, что есть жилье у Алексея. Самая большая проблема здесь – жилье. А на соцпомощь мы живем и мы можем часть отправить на разные сборы. Но пока работы я не нашла. Пока я занимаюсь такими, более благотворительными штуками, – пою для людей, каждую субботу здесь митинги, я стараюсь их поддерживать", — рассказала Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая с любимым Алексеем / Фото: Светская жизнь

Отметим, что Дарья Петрожицкая и ее возлюбленный Алексей вместе уже год. Влюбленные познакомились в отеле во время отдыха в Египте. Артистка призналась, что своего любимого встретила по завершении съемок второго сезона сериала "Папик". Они познакомились через общих знакомых и мужчина не знал ее как звезду популярного сериала.

Как Дарья Петрожицкая познакомилась со своим новым парнем

Читайте также: