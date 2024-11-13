Дарья Петрожицкая рассекретила своих близких подруг среди известных актрис

Украинская актриса Дарья Петрожицкая, которая снялась в сериале "Встигнути до 30", рассекретила своих близких подруг среди известных женщин.

Артистка признается, что с детства обычно дружила с парнями. Знаменитости было уютно именно в их компании. Однако во взрослом возрасте это изменилось, и Петрожицкая открыла для себя женскую дружбу. Актриса говорит, что на это повлияли книги и разнообразные статьи, в которых говорилось, что женщине нужна женщина.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Женская дружба — это для меня новинка и, пожалуй, настоящее спасение. С детства я обычно дружила с парнями, ведь была пацанкой, и мне было комфортнее с ними. Но со временем я начала читать книги и статьи, где говорят о том, что женщине нужна женщина. Когда женщины находятся среди женщин, это больше влияет на их энергию", — рассказала знаменитость в интервью Cosmopolitan.

В общем, за последние годы Дарья Петрожицкая обзавелась тремя подругами, которые ей стали очень близки. Речь идет об актрисах Ксении Вертинской, Вере Кобзарь и Екатерине Варченко. Как говорит знаменитость, именно они разделяют с ней радостные и тяжелые моменты жизни.

Дарья Петрожицкая, Ксения Вертинская, Вера Кобзарь и Екатерина Варченко / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"В моей жизни за последние годы появилось три таких женщины — мои очень близкие подруги: Ксюша Вертинская, Вера Кобзарь и Екатерина Варченко. Это моя энергия, мое спасение в трудные и радостные моменты. Это мой круг", — поделилась знаменитость.

Отметим, женская дружба — одна из ключевых тем сериала "Встигнути до 30", второй сезон которого стартует на телеканале ТЕТ 18 ноября, в 22:00. Уже на следующей неделе зрители увидят продолжение приключений карьеристки Саши, провинциалки Любы, весельчака Фимы и кокетки Иры, которую сыграла Дарья Петрожицкая.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о непростых отношениях с мамой. Артистка объяснила, почему так получилось.

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