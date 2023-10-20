Дарья Петрожицкая рассказала, как любимый делал ей предложение в Венеции, и кем он работает в Германии

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" и "Успеть до 30" Дарья Петрожицкая рассекретила, что выходит замуж.

В YouTube-проекте Алины Шаманской "Розлючена" Петрожицкая поделилась подробностями помолвки и открыла тайну, чем занимается ее жених. По словам артистки, предложение состоялось еще летом, но они с возлюбленным решили, что не время это афишировать:

"Это не то, что там какой-то секрет, что ли. Просто нам двоим показалось, что сейчас это не совсем ко времени. Сделать из этого какой-то инфоповод – нет. Это произошло в Италии, я давно ждала на самом деле. Мне кажется, я его замучила. Я ему сразу объяснила, что для меня не это важно, что я хочу ходить с кольцом. Но для меня важно, за это время я уверена, что это тот человек, который я хочу, чтобы воспитывал моих детей", – рассказала Петрожицкая.

Актриса добавила, что уверена в своем возлюбленном Алексее, что он всегда ее поддержит и поймет: "Меня сейчас не пугает то, что мы абсолютно два разных человека. Не то, что у нас нет общих интересов… Мне нравится, что меня это сейчас не пугает. Я его люблю за то, какая с ним я. Я сама себе нравлюсь с ним рядом", – добавила артистка.

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Петрожицкая поделилась, что ее немного пугает тот факт, что им с любимым придется жить на две страны, поскольку жених Дарьи Алексей уже много лет живет в Германии, а Дарья планирует продолжать сниматься в украинском кино.

"Это мой маленький страх – жить на две страны. Я не знаю, как это будет. Мы рискнем. У него там работа. Он много лет там живет. Он не берет гражданство Германии, потому что не хочет отказываться от украинского", – объяснила Петрожицкая.

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Рассказала звезда и о том, как состоялось предложение:

"Это было в Италии, мы уехали на отдых, который очень давно планировали. Этим летом было. Я была очень уставшая, много работала. Он аналитик и как человек, и в профессии. Мы были в Венеции. Это был наш последний день. Я помню этот момент, мы едем на гондоле, у меня грязная голова и панамка. И тут мы плывем и заплываем в какую-то улочку, где вообще никого нет. И этот гондольер начинает петь. Леша говорит: "Давай, пока никого нет, я тебя сфоткаю". Пока я лезла на тот стульчик, я разворачиваюсь, а он стоит (на коленях с кольцом – прим.ред.)", – поделилась Дарья.

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

Артистка была в шоке и не могла поверить, что это происходит на самом деле.

Напомним, между тем экс-герой шоу "Холстяк" Макс Михайлюк поделился с фанами новостью, что он и его жена, модель Даша Хлистун во второй раз станут родителями.

Читайте также: