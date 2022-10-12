Дарья Петрожицкая рассказала, как на чужбине собирает деньги на ВСУ прямо на улице

Также актриса поделилась, как ей живется под одной крышей с возлюбленным, к которому она приехала.

Ведущий программы ЖВЛ Никита Добрынин пообщался с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая из-за полномасштабного вторжения в настоящее время находится в Германии.

Звезда сериала "Папик", который с 17 октября будут показывать в 20:00 на телеканале "ТЕТ", даже не скрывает — на чужбине ей не легко.

"Не могу сказать, как мне живется на новом месте, потому что мысленно я всегда все равно дома. В Киеве. И я, знаете, не интегрируюсь, если честно. Общаюсь, по сути, с украинцами только".

Даша переехала именно в Германию, потому что там ее парень Алексей, он из Харькова, но уже девять лет живет в Германии.

"Мыслими я всегда дома": Даша Петрожицкая рассказала, как ей живется на новом месте и как помогает Украине

Также Петрожицкая поделилась подробностями жизни под одной крышей со своим возлюбленным. Актриса говорит – они проходят процесс "притирки", но Алексей ее очень поддерживает и подбадривает.

"По-разному бывает. Волнами. Люди начинают жить вместе. А еще такое обстоятельство, как война, которое нас и сближает, и наоборот. Особенно в начале я была постоянно в новостях, и были ссоры из-за того: "Даш, немножко успокойся, немного дай себе пожить". Потому что, когда я только сюда приехала, я боялась себе позволить жить свою жизнь, пойти на улицу, пройтись или выпить кофе. А он меня немножко к жизни побуждает".

Так, даже за границей Даша постоянно помогает украинцам и собирает деньги для наших военных:

"Я себя назвала "благотворительная певица по воскресеньям". Почти полгода назад у нас организовалась небольшая компания людей-украинцев. И каждую неделю в воскресенье, в семь вечера, мы делаем благотворительные концерты в поддержку Украины, где собираем деньги. Мы даже шутим, что мы, как в церкви, передаем коробку, и просто люди донатят. Когда летом было теплее, мы выходили на улицу, ставили коробку, пели и собирали деньги на ВСУ".

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