Дарья Петрожицкая рассказала, как полиция забрала у нее машину

Актриса поделилась, грубая ли она правонарушительница.

Украинская актриса, звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая рассказала, какие у нее отношения с полицией и как часто ее штрафуют.

В программе "Светская жизнь" артистка поделилась, что несколько досадных ситуаций в ее жизни было.

"Единственное, у меня как-то забрали машину. Потому что я ее неправильно припарковала. Но был у нас когда-то на "Голосе" в команде Тины Вася, он полицейский и вот если бы не Вася, написавший мне в директе в Instagram, я не знаю, как бы я искала эту машину", — сказала Петрожицкая.

Также актриса откровенно призналась, что не считает себя идеальной водительницей, но старается не попадаться.

"Это был единственный раз. Я ехала в три часа ночи из павильона "Танцев", я на тот момент жила на Позняках и там негде припарковаться. Я бросила машину, думаю: "Все равно утром ехать снова в павильон". И просто я не успела ее забрать, ключи пищат, я бегу... Где моя машина? Нету. Я видела, что там знак, я знала, что это неправильно. Но все стоят и я как все. Но это единственный мой штраф и однажды я тоже превысила, мне пришло сообщение. Это тоже я ехала из павильона "Танцев" домой. Но я помню даже то состояние, когда я думаю: "Господи, хоть бы не уснуть за рулем, надо поскорее домой и попалась", — поделилась Дарья.

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