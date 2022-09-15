Дарья Петрожицкая рассказала о проблемах со здоровьем: "Дважды в Германии побывала в больнице"

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая в начале полномасштабной войны в Украине уехала жить к бойфренду.

Несмотря на то, что знаменитость не в Украине, она испытывает сильный стресс. У Дарьи случались нервные срывы. Кроме того, она дважды попадала в больницу.

Впервые это произошло, когда Петрожицкая потеряла сознание прямо в торговом центре. Актрису в больницу отвезла карета скорой помощи.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Я дважды в Германии побывала в больнице. Однажды меня скорая помощь с сиреной везла, потому что я начала терять сознание прямо в торговом центре", — рассказала артистка в интервью Алине Доротюк.

Как рассказала Дарья, тогда у нее была аллергическая реакция на вакцину, которую ей сделали от цистита.

"Насколько я поняла, это была аллергическая реакция. Это реакция на вакцину. У меня уже давно и много лет типичная девичья болезнь – это цистит. Я поехала к врачу здесь (ред. – в Германии), она мне прописала вакцину от цистита. Она мне уколола. Я приехала в торговый центр, я иду и понимаю, что у меня начинает зажимать все везде", — откровенно поделилась знаменитость.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

В общем, второй раз актриса попала в немецкую больницу тоже из-за женских проблем. Впрочем, Дарья убеждена, что просто ее организм так реагирует на стресс.

"Снова мои женские проблемы. Просто так организм реагирует на стресс", — добавила звезда.

Напомним, недавно блогерша Даша Квиткова жаловалась на проблемы со здоровьем. Знаменитость рассказывала, что она должна немедленно лечить спину.

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