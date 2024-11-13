Дарья Петрожицкая впервые рассказала о натянутых отношениях с мамой: "Разошлись дороги"

Украинская актриса Дарья Петрожицкая откровенно рассказала о натянутых отношениях с мамой.

Артистка призналась в интервью Алине Доротюк, что потеряла теплую связь с родным человеком. В частности, между ними нет близких отношений. Конечно, Петрожицкая общается с мамой и ей есть о чем с ней поговорить, однако их разговоры происходят очень редко.

Дарья Петрожицкая с мамой / Фото: скриншот с видео

"У нас не лучшие отношения. Я как-то именно маму, как подругу, потеряла еще, наверное, после первого брака. Разошлись дороги. Мы очень редко общаемся, натянутые отношения. Я уже привыкла к этому, поэтому даже нет какой-то основной причины. Просто привыкла так жить и все. Мне мама раньше была подругой, теперь она мне не подруга. Конечно, мы общаемся, но просто нет такого, что каждый день или каждую неделю", — рассказала актриса.

На их родственные отношения повлияла смерть отца. Петрожицкая признается, что когда папы не стало, мама тяжело переживала горе и психологически до сих пор это не отпустила. Артистке пришлось быстро повзрослеть и взять на себя ее обязанности. Знаменитость признается, что очень волновалась, что они с сестрой потеряют еще и маму и вообще останутся одни.

Отец Дарьи Петрожицкой / Фото: скриншот с видео

"Я думаю, что психологически она не пережила смерть папы. Я понимаю, что это тяжелая потеря для нас всех, но мы с этим живем, а почему ты не можешь с этим жить. У меня мама вообще сама по себе такая немножко эксцентричная. Могли звучать фразы: "Пойду, утоплюсь", или что-то такое. Когда не стало папы, я просто максимально быстро выросла. Мой тогда страх, что если не будет мамы, так у нас вообще никого не будет. А мы еще подростки и куда нас могут отдать", — делится актриса.

Дарья Петрожицкая также подчеркнула, что нет точной причины, почему между ними с мамой нет теплых отношений. Актриса уже привыкла к этому и пережила этот момент. Тем не менее знаменитость признается, что ей все же болит эта ситуация.

Дарья Петрожицкая / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

"Эта связь потерялась, я даже не могу назвать какой-то конкретной причины. Уже нет тех отношений. Просто трудно это объяснить, потому что нет конкретной причины. Это вот как старые люди и люди, которые смотрят в будущее. Моя мама для меня в тех людях, которые застряли в прошлом", — добавила актриса.

Напомним, ранее Дарья Петрожицкая рассказывала, почему не живет вместе с женихом. Также артистка делилась, когда они планируют сыграть свадьбу.

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