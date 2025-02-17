Дарья Петрожицкая высказалась о женихе за границей и редких встречах: "Семья на две страны"

Украинская актриса и ведущая Дарья Петрожицкая впервые за долгое время рассказала об отношениях со своим женихом Алексеем.

Во время войны избранник артистки вместе с их домашними питомцами проживает в Германии. Так что Петрожицкая говорит, что живет на две страны. В частности, вспомнила, как вместе они провели зимний отпуск. Но уже не может дождаться весны, когда придет время их дней рождений и новых общих приключений.

"Почти весь январь я провела за границей. Я была в Германии со своим парнем и кошкой. Потому что у меня не только семья на две страны, но и еще коты. Надеюсь, что в марте будет время поехать в Германию. Потому что у нас дни рождения рядом и мы пытаемся провести по крайней мере неделю вместе", - поделилась Дарья в интервью "Ближче до зірок".

Дарья Петрожицкая с женихом / Фото: instagram.com/petrozhitskaya

А пока актриса находится в Украине. Звезда гастролирует со спектаклями и примеряет новые роли. Так, недавно Дарья Петрожицкая стала новой ведущей проекта "Я люблю Україну". Как признается артистка, это было очень неожиданно как для нее, так и для ее близкого окружения.

"Меня трижды звали (как участницу на шоу – прим. ред.), но тогда были гастроли. И когда мне позвонили, то я подумала, что в четвертый раз уж точно приду. Но нет, ведущей… Шок! Я рассказала своей маме и она была просто в восторге. И, возможно, даже ждет больше, чем я", - призналась ведущая.

Напомним, недавно шеф-повар и ведущий Эктор Хименес-Браво рассказал подробности личной жизни и намекнул на перемены.

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