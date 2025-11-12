Дарья Петрожицкая ошеломила архивным фото 12-летней давности: "Мало кто меня такой помнит"

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Звезда сериала «Папик», актриса и телеведущая Дарья Петрожицкая поделилась архивным фото, которое изрядно удивило ее поклонников.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала кадр, сделанный еще в 2013 году, когда ей было всего 22. На снимке будущая телезвезда позирует с коротким каре и в темных очках, а волосы имеют светлый оттенок. Петрожицкая с юмором призналась, что мало кто помнит ее в таком образе.

«2013 год. Мало кто меня такой знает или помнит. Но да, я когда-то была с каре и блонди (желтой)», — написала Дарья, добавив забавный смайлик.

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

