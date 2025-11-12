ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
353
Время на прочтение
1 мин

Дарья Петрожицкая ошеломила архивным фото 12-летней давности: "Мало кто меня такой помнит"

Артистка вспомнила свои юные годы и удивила поклонников кардинально другим образом.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Дарья Петрожицкая

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Звезда сериала «Папик», актриса и телеведущая Дарья Петрожицкая поделилась архивным фото, которое изрядно удивило ее поклонников.

На своей странице в Instagram знаменитость опубликовала кадр, сделанный еще в 2013 году, когда ей было всего 22. На снимке будущая телезвезда позирует с коротким каре и в темных очках, а волосы имеют светлый оттенок. Петрожицкая с юмором призналась, что мало кто помнит ее в таком образе.

«2013 год. Мало кто меня такой знает или помнит. Но да, я когда-то была с каре и блонди (желтой)», — написала Дарья, добавив забавный смайлик.

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Напомним, недавно телеведущая Леся Никитюк в шутливой форме ответила Дарье Петрожицкой, которая летом 2025 года публично раскритиковала игру медийных людей в кино, которые не имеют актерского образования. Это заявление вызвало оживленную дискуссию в Сети. Телеведущая уже отвечала актрисе на обвинения, однако во время встречи на развлекательном шоу Никитюк припомнила Петрожицкой прежние оскорбления.

Дата публикации
Количество просмотров
353
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie