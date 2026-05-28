Дарья Петрожицкая призналась, в каких отношениях находится с экс-мужем и почему оставила его фамилию

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Украинская актриса и ведущая Дарья Петрожицкая честно призналась, в каких отношениях осталась с бывшим мужем, актером Алексеем Петрожицким, и почему после развода оставила его фамилию.

За плечами у артистки есть брак. Знаменитость с 2010 года до 2015-го была замужем за актером Алексеем Петрожицким. На проекте "Розмова" знаменитость признается, что развелись они на довольно позитивной ноте. Правда, бывшие влюбленные долгое время переживали «качели» в отношениях и даже планировали восстановить союз. Однако в конце концов, они пришли к выводу, что лучше поставить точку. Поэтому, сейчас бывшие супруги не поддерживают связь.

«Сейчас мы уже не общаемся, и мне это нравится. У него своя жизнь, у меня своя. Я верю, что можно разойтись друзьями, и мы действительно так и разошлись. Но мне кажется, у нас были качели к возвращению, и они продолжались много лет. В какой-то момент мы поняли, что не надо», — говорит артистка.

Кстати, после развода Дарья Петрожицкая не стала возвращать себе девичью фамилию. Знаменитость отметила, что ей она, во-первых, нравится. Во-вторых, актриса стала известной именно как Петрожицкая, поэтому смена могла бы повлиять на ее медийность. Артистка также добавила, если после замужества и возьмет фамилию мужа, то только в документах.

«Мне очень нравится эта фамилия. Мне кажется, она мне идеально подходит. Я стала Петрожицкой, а потом стала в наших кругах известной, а потом я развелась. И когда-то мне сказали, что лучше не менять фамилию. Вот тебя знают так и все. Даже если я и возьму фамилию, то она будет только в документах. Я все равно останусь как Петрожицкая», — заверила артистка.

Напомним, сейчас Дарья Петрожицкая помолвлена. Правда, актриса строит отношения с женихом на расстоянии. Дело в том, что артистка живет в Украине, а ее возлюбленный — в Германии. Знаменитость недавно откровенно рассказала о сложностях, с которыми они с женихом столкнулись из-за расстояния.

