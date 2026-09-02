Дарья Петрожицкая призналась в тяжелом периоде в пятилетних отношениях с женихом на расстоянии

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

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Украинская актриса Дарья Петрожицкая призналась в тяжелом периоде в отношениях с женихом, с которым уже пять лет встречается на расстоянии.

Артистка проживает в Украине, в то время как ее избранник Алексей — в Германии. Знаменитость на проекте «Наодинці з Гламуром» не скрывает, что строить отношения на расстоянии действительно сложно. В частности, паре приходится переживать и сложные моменты. По словам Дарьи Петрожицкой, у них с возлюбленным был довольно тяжелый период.

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Тем не менее, они продолжают быть вместе. Дарья Петрожицкая не берется загадывать, как сложится дальше их общее будущее. Однако знаменитость заверила, пока им комфотрно, то они и дальше будут развивать эти отношения.

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Дарья Петрожицкая с женихом / © instagram.com/petrozhitskaya

«Мы пять лет на расстоянии. Это загадка, пожалуй, и для нас (как удается строить отношения — прим. ред.). Пока мы живем. Очень тяжело, когда вы действительно все время на расстоянии, очень трудно отследить это изменение. Ну мы как-то живем, к сожалению, в таких обстоятельствах, только я могу к нему ездить. Это все очень сложно, был очень трудный период, но пока мы держимся. Я не знаю, куда это все приведет. Но пока это обоим нужно — это существует», — говорит актриса Анне Севастьяновой.

Кстати, недавно Дарья Петрожицкая ездила к бойфренду. В подарок артистка привезла ему множество украинских продуктов. Кроме того, актриса нажарила избраннику его любимые отбивные.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Брежнєва про кіно із Зеленським! Світлицька - про Цимбалюка, Мішина - про особисту драму

Напомним, недавно артистка Наталка Денисенко раскрыла, что происходит в ее отношениях с мужем после свадьбы. Актриса поделилась, как изменилась их общая жизнь.

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