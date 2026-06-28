Дарья Петрожицкая растрогала, как жених встречал ее дома после длительной разлуки

Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

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Украинская актриса и ведущая Дарья Петрожицкая впервые за долгое время встретилась со своим женихом Алексеем.

Дело в том, что влюбленные строят отношения на расстоянии. Актриса проживает и работает в Украине, а вот ее избранник — в Германии. Так что парочке не так часто выпадает возможность встретиться. Однако наконец-то Дарья Петрожицкая нашла в своем насыщенном графике свободные дни и приехала к возлюбленному в Гамбург.

В Instagram-stories актриса растрогала, как бойфренд встречал ее дома. Алексей подготовился к приезду невесты. Он подарил ей букет пионов и розовый воздушный шарик в форме сердечка. Избранник артистки украсил дом надписью, в которой говорилось «Добро пожаловать дома». Кроме того, он встречал артистку с хлопушкой, из которой разлеталось конфетти в форме звездочек.

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Дарья Петрожицкая / © instagram.com/petrozhitskaya

Отметим, Дарья Петрожицкая уже более пяти лет находится в отношениях с возлюбленным Алексеем. В 2023 году пара обручилась. Однако со свадьбой влюбленные не спешат, поскольку хотят организовать пышный праздник после завершения войны в Украине.

Напомним, недавно актриса Наталка Денисенко объявила, что выходит замуж во второй раз. Артистка во время отдыха в Турции обручилась со своим бойфрендом, манекенщиком Юрием Савранским.

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