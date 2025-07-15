Дарья Трегубова на частном вертолете полетала над Дубаем и очаровала кадрами

Дарья Трегубова

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Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова поделилась, как проходит ее летний отпуск.

По словам звезды, она впервые запланировала отдохнуть в путешествии летом, ведь до этого всегда выбирала зиму. Так, Дарья рассказала, что прилетела в Дубай и показала, как наслаждается невероятным видом из своего номера.

Чтобы еще больше исследовать город, актриса арендовала вертолет и посмотрела красоту вокруг с высоты птичьего полета, сделав фото. Дарья отметила, что находилась в Дубае всего два дня, поэтому специально организовала себе "самое быстрое знакомство с городом".

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Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

"Никогда не мечтала посетить Дубай, но увидев этот вид со своей террасы, поняла, что ошибалась. Именно здесь начала свой первый отпуск летом (а не зимой, как всегда). И на этом недолгом, но очень нужном, отдыхе планирую выгуливать вещи украинских брендов", - написала Трегубова.

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Напомним, недавно певица Екатерина Бужинская показала, как проходит ее отдых с детьми и мужем-иностранцем Димитаром Стойчевым. Семья отдыхает на солнечном курорте.