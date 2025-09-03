Дарья Трегубова нежно поздравила дочь с 14-летием и ошеломила, как она повзрослела

Дарья Трегубова с дочерью / © instagram.com/dasha.tregubova

Реклама

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова сообщила о важном празднике в ее семье.

У дочери знаменитости день рождения. 3 сентября Полине исполняется уже 14 лет. В своем Instagram артистка посвятила дочери поздравительный пост. Актриса отметила, что не является перфекционисткой, но кое-что все же сделала идеально — родила и воспитала Полину.

"Не сочтите за перфекционизм...Но это в своей жизни я сделала идеально! 14 сегодня (3 сентября — прим. ред.)", — отметила актриса.

Реклама

Дочь Дарьи Трегубовой / © instagram.com/dasha.tregubova

Также Дарья Трегубова показала, какой сюрприз подготовила для Полины. Артистка украсила комнату розовыми воздушными шариками, которые были надуты гелием. Полина уже устроила праздничный импровизированный фотосет, результатом которого актриса поделилась в фотоблоге. На кадрах можно заметить, как сильно девочка повзрослела.

Дочь Дарьи Трегубовой / © instagram.com/dasha.tregubova

Напомним, недавно Дарья Трегубова откровенно рассказала о сложных отношениях с отцом. Артистка не общается с ним и объяснила, из-за чего так произошло.