Дарья Трегубова нежно поздравила дочь с 14-летием и ошеломила, как она повзрослела
Дочь Дарьи Трегубовой празднует день рождения. Актриса устроила для Полины сюрприз.
Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова сообщила о важном празднике в ее семье.
У дочери знаменитости день рождения. 3 сентября Полине исполняется уже 14 лет. В своем Instagram артистка посвятила дочери поздравительный пост. Актриса отметила, что не является перфекционисткой, но кое-что все же сделала идеально — родила и воспитала Полину.
"Не сочтите за перфекционизм...Но это в своей жизни я сделала идеально! 14 сегодня (3 сентября — прим. ред.)", — отметила актриса.
Также Дарья Трегубова показала, какой сюрприз подготовила для Полины. Артистка украсила комнату розовыми воздушными шариками, которые были надуты гелием. Полина уже устроила праздничный импровизированный фотосет, результатом которого актриса поделилась в фотоблоге. На кадрах можно заметить, как сильно девочка повзрослела.
