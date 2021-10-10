Дарья Трегубова о том, почему в основном играет отрицательные роли: "Я стерва"

Также актриса рассказала, какую роль хотела бы сыграть в фильме о Джеймсе Бонде.
Известная украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова за свою творческую карьеру успела сняться в более чем 70 проектах.
Однако звезда обычно играет роли отрицательных персонажей. Как рассказала знаменитость "Світському життю", ей просто не подходит играть положительных героинь.
"Я уже успела сняться в более чем 70 работах — это и фильмы, и сериалы. В более, чем 50 проектах, я играла плохих героинь. И на это есть простой ответ. Хорошая женщина в кино — она всегда должна быть жертвой, а я сразу выгляжу слишком уверенной и довольной жизнью. Я стерва ", — рассказала Дарья.
Но, похоже, актрисе это нравится. Ведь она поделилась, что с самого детства, когда смотрела фильмы о Джеймсе Бонде, всегда хотела сыграть "главную антагонистку".
"Я никогда не видела себя в роли девушки Бонда. Я всегда хотела быть главной антагонисткой. Я была бы злом. Это просто моя мечта", — поделилась актриса.
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