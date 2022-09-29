Дарья Трегубова показала, какие "сюрпризы" подготовили для россиян в грузинских кафе

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова показала, как нерадостно встречаются жителей РФ в Тбилиси.

Грузины поддерживают украинцев и нерады видеть россиян.

В частности, в кафе Тбилиси придумали оригинальный способ, как подколоть жителей страны-агрессора. Об этом в Instagram-stories рассказала актриса Дарья Трегубова. Знаменитость показала, какой "сюрприз" ждет россиян в грузинском кафе.

В чеке грузины оставили красноречивое обращение к жителям страны-агрессора, в котором дали четко понять, что Украина даст им достойный отпор.

"Щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі. Стали вам поперек горла москалі їб*чі", — говорится в чеке.

Чек в кафе Тбилиси / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Правда, россияне не оценили такой пост в фотоблоге Дарьи. Они начали жаловаться, поэтому Instagram удалил сторис Трегубовой.

"Убогим оккупантам только и остается, что жаловаться на наши сторис", — подытожила знаменитость.

Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Напомним, тем временем актер Юрий Великий оригинально обстебал мобилизацию в России. Он снял забавную пародию на россиянку, которая жалуется на такое решение власти.

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