Дарья Трегубова показала заметно подросшую 12-летнюю дочь и рассказала о ее актерской карьере

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова порадовала семейным контентом с дочерью.

Обычно артистка крайне редко публикует снимки с 12-летней Полиной, однако в этот раз она сделала исключение. Трегубова вместе с дочерью прогуливалась по улицам Киева и показала, как они проводили время. Как отметила актриса, Полина очень быстро повзрослела. Знаменитость не успела заметить, как дочь стала подростком.

Дочь Дарьи Трегубовой / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"У меня дома завелся подросток (очень классный). Когда Полина была маленькой, я шутила, что разница наших поколений такая, будто Nokia родила iPhone. Что меня реально удивило: как мгновенно она превратилась из ребенка, который собирает маленьких куколок, в подростка, который забирает вещи из моего гардероба", — поделилась актриса.

Кстати, дочь Трегубовой начала развивать свою актерскую карьеру. Полина впервые снимается вместе с матерью в одном проекте. Более того, у нее больше съемочных дней, чем у Трегубовой.

Дочь Дарьи Трегубовой / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Сейчас мы с ней будем впервые сниматься в одном проекте, к тому же у нее съемочных дней втрое больше!" – отметила актриса.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут впервые за длительное время показала младшую дочь и не скрывала ее лица. Фанаты были удивлены их сходством.

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