Дарья Трегубова показалась в купальнике на морозе и посветила стройными ножками

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова порадовала подписчиков смелым фотосетом, сделанным на морозе.

Черно-белыми кадрами артистка поделилась в своем Instagram. К слову, знаменитость снялась в черном купальнике на морозе. Фотосет звезды прошел на балконе.

"Настроение последней недели осени", — подписала кадры актриса.

Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

Правда, Трегубова была не только в одном купальнике. Образ актриса дополнила меховым пальто светлого цвета и обувью на каблуке. Также Дарья сделала яркий макияж и укладку.

Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

В комментариях под серией фотографий подписчики просто засыпали актрису комплиментами. Они отметили, что в их кумира стройная фигура, а также длинные и худые ножки.

Шикарные ножки у вас!

Невероятная и прекрасная!

Очень красивая женщина!

Напомним, недавно певица Алина Гросу порадовала фанатов смелым фотосетом. Исполнительница снялась в нижнем белье и шубе и засветила аппетитную фигуру.

Читайте также: