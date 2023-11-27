Дарья Трегубова показалась в купальнике на морозе и посветила стройными ножками

Артистка снялась в смелом фотосете.
Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова порадовала подписчиков смелым фотосетом, сделанным на морозе.
Черно-белыми кадрами артистка поделилась в своем Instagram. К слову, знаменитость снялась в черном купальнике на морозе. Фотосет звезды прошел на балконе.
"Настроение последней недели осени", — подписала кадры актриса.
Правда, Трегубова была не только в одном купальнике. Образ актриса дополнила меховым пальто светлого цвета и обувью на каблуке. Также Дарья сделала яркий макияж и укладку.
В комментариях под серией фотографий подписчики просто засыпали актрису комплиментами. Они отметили, что в их кумира стройная фигура, а также длинные и худые ножки.
- Шикарные ножки у вас!
- Невероятная и прекрасная!
- Очень красивая женщина!
Напомним, недавно певица Алина Гросу порадовала фанатов смелым фотосетом. Исполнительница снялась в нижнем белье и шубе и засветила аппетитную фигуру.
Читайте также: