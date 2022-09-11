Дарья Трегубова получила престижную награду на Венецианском кинофестивале

Вчера, 10 сентября, завершился 79-й Венецианский кинофестиваль. На мероприятии получила награду и украинская актриса Дарья Трегубова.

Звезда узнала еще в августе о том, что стала лауреаткой премии Women in cinema. В общем, награду знаменитость получила за "бесспорный талант и чувствительность, которую она вкладывала в каждую роль".

Дарья Трегубова на Венецианском кинофестивале / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Только представьте, какие это эмоции, когда получаешь в августе письмо, и в нем: "Наградой мы хотели бы отметить ваш несомненный талант и чувствительность, которую вы вкладываете в каждую свою роль. Кроме того, через вас мы хотели бы распространить награду на всех украинских женщин, работающих в киноиндустрии. Вы испытываете момент большого труда, и мы хотим сказать вам, что мы рядом с вами и всеми другими актрисами и режиссерами. Вы являетесь ярким примером уникального мужества и независимости в международном кинематографическом мире", — сказала счастливая Трегубова.

Награда Дарьи Трегубовой / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

В общем, свою награду знаменитость посвятила всем украинкам, которые работает в киноискусстве, а также маленькой дочери, которая тоже начинает карьеру актрисы.

"Я хочу посвятить эту награду всем украинским женщинам. И моей дочери Полине — тоже "woman in cinema" — маленькой женщине в кино. Я мечтаю, чтобы она смотрела только хорошие фильмы и больше никогда не видела войну", — отметила знаменитость.

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