Гламур
281
1 мин

Дарья Трегубова попала в забавный курьез во время отдыха в ОАЭ

Артистка поделилась кадрами с отдыха в Дубае.

Злата Ковтун
Дарья Трегубова

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова во время поездки в ОАЭ попробовала необычное и довольно экстремальное занятие.

В своем Instagram звезда продемонстрировала, как погрузилась в огромный аквариум в Dubai Mall — крупнейшем торгово-развлекательном центре мира — чтобы поплавать среди акул и различных морских обитателей. Трегубова призналась, что впечатления были чрезвычайные, ведь она одновременно наблюдала за морским миром и чувствовала на себе взгляды посетителей.

Несмотря на положительный опыт, звезда рассказала, что с ней произошло нечто довольно смешное и даже необычное. Дарью за голову укусила большая рыба, однако знаменитость не растерялась.

"Очень яркие впечатления — плавание с акулами в аквариуме. Пока ты наблюдаешь за морским миром, толпа за стеклом наблюдает за тобой. А еще меня укусила за голову рыба. Мозг вроде не зацепила — но гарантий нет", — пошутила телеведущая.

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Фанаты артистки в комментариях отметили ее смелость и чувство юмора. Одни восхищались тем, что она решилась на такой шаг, другие шутили о "рыбьем укусе", который она получила во время погружения.

Напомним, недавно Дарья Трегубова откровенно рассказала о непростых отношениях с отцом. Она поделилась, поддерживает ли он контакт с ее дочерью.

