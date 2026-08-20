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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Дарья Трегубова попрощалась со своим фирменным блондом и показала новый цвет волос: до и после

Актриса поэкспериментировала и уже получила отзывы от фанатов.

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Фото автора: Валерия Гажала Валерия Гажала
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Дарья Трегубова

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Украинская актриса Дарья Трегубова удивила поклонников кардинальным изменением имиджа — звезда отказалась от привычных светлых волос и примерила новый оттенок.

46-летняя знаменитость показала результат своим подписчикам в Instagram. Новый цвет волос Трегубова продемонстрировала на фото со съемочной площадки после ночных обстрелов Киева 20 августа.

Актриса предстала в нескольких эффектных образах. В частности, примерила несколько платьев, а также соединила зелёную блузку с черным кружевным топом. Впрочем, больше внимания привлекла именно ее прическа — вместо привычного блонда волосы Даши теперь имеют теплый карамельный оттенок. Похоже, эксперимент с внешностью связан с новым проектом, в котором сейчас задействована актриса.

Дарья Трегубова с новым цветом волос / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова с новым цветом волос / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова с новым цветом волос / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова с новым цветом волос / © instagram.com/dasha.tregubova

«Ну, привет», — лаконично подписала кадры Трегубова, добавив эмодзы губ.

Судя по реакции аудитории, новый образ Дарьи Трегубовой пришелся поклонникам по душе. Актриса пока не раскрывает всех деталей своего перевоплощения и не уточняет, надолго ли решила оставить именно такой цвет волос.

  • Боже, как же тебе к лицу!

  • Вау! Роскошная!

  • Даш! Тебе очень подходит этот цвет!

  • Эта женщина стала непохожей на других

Напомним, недавно Дарья Трегубова также объявила о разрыве с бойфрендом. Актриса честно призналась, что происходит в ее личной жизни.

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