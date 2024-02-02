Дарья Трегубова призналась, как ее 12-летняя дочь стала актрисой и куда тратит свои гонорары

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова призналась, оказала ли она влияние на актерскую карьеру дочери Полины.

12-летняя девушка уже долгое время снимается в кино и рекламах. Впрочем, звездная мама сразу отрицала свое влияние на актерскую карьеру дочери. Она уверяет, что долгое время даже не появлялась с дочерью на кастингах. Туда Полину водила помощница актрисы. Тем более девушку не могли узнать по ее инициалам, поскольку она носит фамилию отца.

"Никакой протекции я для нее не делала. У Полины фамилия не моя, а папина – "Громова". На пробы она ходила с моей помощницей. А к тому времени девочку на роль искали уже несколько месяцев: чтобы могла и играть, и петь. Режиссер увидела Полину, она ей очень понравилась, сказала: "Это наша девочка". И только спустя некоторое время меня встретил продюсер этого фильма со словами: "Я не понял: твою дочь утвердил на главную роль?", - рассказала Трегубова в интервью oboz. ua.

Дарья Трегубова с дочерью / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

К тому же, артистка отметила, что 12-летняя Полина уже получает гонорары за работу в кадре. Правда, признается Трегубова, они гораздо меньше, чем у совершеннолетних актеров. К слову, Дарья решила пока откладывать деньги ребенка. Хотя и позволяет ей делать собственные покупки.

Дарья Трегубова с дочерью / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Есть такая несправедливая часть в нашем кино (и не только в нашем): детям платят меньше, при том, что вовлеченны в процессе они очень плотно. Гонорары у Поли были и есть – я давно их откладываю. Эти средства мы немножко тратили вместе с моими деньгами на жизнь в Польше. Она относится к деньгам спокойно – очень любит делать нам подарки. Даже когда ей на день рождения надарили денег, не потратила на себя, а накупила на Новый год всем подарки", – добавила знаменитость.

Напомним, недавно Дарья Трегубова рассказывала об отношениях дочери с ее отцом, с которым актриса развелась много лет назад.

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