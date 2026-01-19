Дарья Трегубова рассказала о службе бывшего мужа под Покровском и как на это реагирует их общая дочь

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Украинская актриса Дарья Трегубова дала редкий комментарий про бывшего мужа и заговорила о его службе.

Артистка на проекте "Тур зірками" говорит, что для ее семьи раньше была нормальная практика, когда дочь Полина встречала Новый год с отцом. Однако в этом году это реализовать не удалось. Дарья Трегубова признается, что так случилось, потому что ее экс-избранник сейчас находится на службе и воюет на Покровском направлении. После Нового года мужчине удалось вырваться, чтобы встретиться с дочерью.

"Дело в том, что ее папа, мой бывший муж, он сейчас воюет. Он под Покровском, в известном подразделении "Скеля". Он смог к нам приехать и увидеться только после Нового года. На Новый год она очень хотела быть с папой, это была нормальная для нас практика раньше", — говорит артистка.

Дарья Трегубова с дочерью / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова делится, что ее дочь очень волнуется за папу, который сейчас служит. Актриса разговаривает с Полиной на эту тему, успокаивает ее и объясняет, что это сознательный выбор отца. Однако девочке все же тяжело это дается, поэтому Полина посещает психолога. Также девочку поддерживают мама и бабушка.

"Ей 14 лет, подростковый возраст, который сам по себе сложный. Переживает она капец как. Она переживает больше всех. Как-то она мне говорит: "Мама, нам надо что-то решать. Ты же понимаешь, что это вопрос жизни и смерти". Я говорю, что это сознательный выбор твоего папы. Очень тяжелая тема. Она ходит к психологу. Я надеюсь, психолог ее поддерживает так же, как и мы с бабушкой", — говорит знаменитость.

Отметим, Дарья Трегубова скрывала своего мужа, с которым она развелась в 2011 году. Бывшие супруги вместе воспитывают общую дочь — 14-летнюю Полину.

