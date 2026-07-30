Дарья Трегубова разошлась с бойфрендом и сделала признание о бывшем муже-военном

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Известная украинская актриса Дарья Трегубова разорвала отношения с бойфрендом.

Лишь в апреле знаменитость призналась, что ее сердце занято. А это же актриса на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что сейчас опять одинока. Однако артистка уверяет, что личная жизнь — такая переменчивая вещь. Она убеждена, что еще найдет своего избранника.

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«Я уже не влюблена. Ничего не произошло, просто жизнь как-то вот так волнами: то влюблена, то не влюблена. Следующий этап снова буду влюблена, спросите меня через месяц на Одесском кинофестивале», — говорит актриса Анне Севастьяновой.

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Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Дарья Трегубова также вспомнила своего бывшего мужа, с которым воспитывает общую дочь Полину. Экс-избранник артистки служит в армии. Актриса уверяет, что активно поддерживает с ним связь. Кроме того, она помогает ему — делает благотворительное сборы.

«Он служит достаточно активно, я поддерживаю с ним отношения, я делаю для него сборы. Он иногда приезжает в Киев что-то забирать или машину перегнать. Он служит, очень долго был под Покровском, потом под Полтавой, сейчас под Сумами», — призналась знаменитость.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Чому Кадочникова "наїхала" на Роговцеву, та як СІДНІ СВІНІ заговорила УКРАЇНСЬКОЮ

Напомним, недавно певица и блогерша Кристина Христонько призналась, что разорвала помолвку с женихом. Артистка поделилась, что это решение далось ей нелегко, и сейчас она переживает сложный период.

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