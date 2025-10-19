Дарья Трегубова разошлась со своим парнем после одного года отношений

Дарья Трегубова

Реклама

Украинская актриса Дарья Трегубова, которая в этом году зимой показала своего парня, сообщила, что разорвала с ним отношения.

Оказывается, месяц назад она разошлась со своим возлюбленным, с которым встречалась больше года. Дарья призналась, что разрыв не был драматическим и оба сумели остаться в хороших отношениях. По ее словам, иногда в жизни случается так, что отношения требуют изменений, и лучше отпустить то, что уже не подходит, чтобы все могло "переформатироваться".

"Месяц назад мы расстались с парнем, с которым встречались больше года. Это не драматично, если бы все было хорошо. Если что-то не подходит, надо делать так, чтобы все как-то переформатировалось. Мы в хороших отношениях остались, просто мы больше не пара", — прокомментировала Дарья свою личную жизнь в шоу "Ближе к звездам".

Реклама

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Актриса добавила, что теперь они поддерживают дружеские отношения и сохраняют взаимное уважение, несмотря на завершение романа. В то же время разрыв не помешал Дарье вернуться в списки завидных невест украинского шоу-биза. Сейчас она сосредоточена на карьере и творческих проектах, оставляя личную жизнь частной, но открытой для новых возможностей в будущем.

Напомним, недавно кулинар Евгений Клопотенко впервые официально продемонстрировал свою девушку. Звезда поделился, как выглядит его избранница и раскрыл немного деталей о возлюбленной.