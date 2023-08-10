Дарья Трегубова смешно поплавала в бассейне и засветила стройную фигуру в розовом купальнике

Знаменитость показала, чем занимается в жаркие летние дни.
Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова смешно поплавала в бассейне и посветила стройной фигурой в купальнике.
В своем Instagram знаменитость отметила, что вскоре уже закончится лето, так что пока это возможно, она наслаждается жаркими днями. В частности, артистка отдыхает возле бассейна.
Трегубова на забавных кадрах показала, как покорила надувной матрас и косатку. Артистка продемонстрировала, как грациозно плавала. Вместе с косаткой знаменитость перевернулась в воду, а в матрас – упала.
"Лето заканчивается… Ловите супер-мастер-класс с покорения плавательных средств, который я проводила Полине", — отметила актриса.
Кстати, Трегубова в розовом купальнике также засветила подтянутую фигуру. Знаменитость продемонстрировала стройные ножки и плоский животик.
Напомним, недавно в купальнике показалась модель Екатерина Лозовицкая. Победительница "Холосятка-12" продемонстрировала, что идеальных не существует, и засветила растяжки и целлюлит на теле.
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