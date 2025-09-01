Дарья Трегубова удивила признанием об отношениях с отцом: "Не могу пожелать всем"

Дарья Трегубова

Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова откровенно рассказала о непростых отношениях с родным отцом.

В проекте "Тур зірками" звезда призналась, что они давно не поддерживают связь, и даже с его новой семьей у нее контактов нет. Она отметила, что знакома с его приемной дочерью, когда та была в Киеве, однако со своим братом — не виделась ни разу.

Дарья вспомнила, что было несколько странных сообщений, когда ей писали девушки с той же фамилией и спрашивали об отце, однако, когда ведущая уточняла, подозревают ли они какие-либо родственные связи — эти люди исчезали.

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Трегубова добавила, что у ее отца всегда была харизма и внимание женщин, а также сравнила его со звездой фильмов о Джеймсе Бонде — Дэниелом Крейгом.

"Мой папа похож на Дэниела Крейга. Он прожил довольно интересную и насыщенную жизнь — чего не могу пожелать всем", — рассказала знаменитость.

Относительно общения отца с ее дочерью, актриса призналась, что этого тоже не было. Они очень давно не поддерживают связь и никаких инициатив не поступало. Дарья считает, что люди, которые тебе нужны — рядом. Если же история закончилась, значит это конец.

