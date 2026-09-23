Дарья Трегубова удивила тем, сколько денег она регулярно тратит на одежду и что никогда не наденет

Дарья Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

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Украинская актриса и телеведущая Дарья Трегубова рассказала о своём стиле, любви к украинским брендам, шопинге и самых дорогих вещах в своём гардеробе.

Для 46-летней знаменитости мода — это прежде всего возможность меняться. В связи с актерской профессией ей регулярно приходится пробовать новые образы. Работа телеведущей также предполагает немало вечерних выходов. В то же время в повседневной жизни Трегубова без проблем выбирает джинсы и рубашку. Свой стиль она описывает тремя словами — свобода, энергия и вайб. Именно эта способность легко переходить от элегантности к кэжуалу, по словам звезды, и отличает её гардероб.

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«Мне очень часто приходится перевоплощаться из-за работы актрисы, и очень часто носить вечерние наряды из-за работы ведущей. Поэтому я одинаково роскошно чувствую себя и в вечернем платье, и в любимых джинсах и белой рубашке», — сказала Трегубова изданию ТаблоID.

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Даша Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Особое место в гардеробе актрисы занимают вещи украинского производства. Она призналась, что за последние несколько лет настолько полюбила местные бренды, что уже фактически считает себя их амбассадором. В шкафу знаменитости есть всё — от нижнего белья до сумок и очков. Среди базовых вещей она особенно ценит джинсы, рубашки и одежду из натуральных тканей, а сдержанные силуэты дополняет принтами, надписями, рисунками или украшениями.

«У меня в гардеробе полно вещей наших замечательных брендов — от нижнего белья до сумок и очков», — призналась она.

Говоря о расходах на моду, Трегубова подчеркнула, что сейчас не видит смысла тратить огромные суммы на одежду и аксессуары. Вместо этого она призывает обращать внимание на украинских производителей и поддерживать их работу. Сама актриса уже давно отдает предпочтение онлайн-шоппингу, а в обычные магазины отправляется в основном тогда, когда нужно примерить вещи для будущей роли.

«Неуместно тратить деньги на одежду и аксессуары, когда в стране идет война. Сейчас нужно поддерживать наши бренды, которые и так героически держатся, создавая не только одежду и аксессуары, но и смысл», — отметила знаменитость.

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Даша Трегубова

В то же время Трегубова не считает, что существует универсальный список вещей, которые обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. По её мнению, гораздо важнее, чтобы одежда дарила комфорт, придавала уверенности и помогала чувствовать свою привлекательность.

«Что-то, во что хочется укутаться осенью. Что-то, в чём она чувствует себя сексуальной. Что-то, что заставляет её улыбаться», — так актриса описала вещи, которые считает необходимыми для женского гардероба.

Интересно, что самыми дорогими приобретениями Трегубовой стали несколько дизайнерских сумок. А вот среди самых дешёвых вещей она назвала совсем простые покупки, привезённые из путешествий.

«Самые дешёвые — голубая майка, которую я в этом году купила на Сардинии в крошечном китайском магазинчике, и брюки, которые я купила во Вьетнаме перед походом в самую большую в мире пещеру», — отметила она.

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Для актрисы стоимость одежды при этом не является мерилом собственной ценности. Она убеждена, что отношение человека к себе не зависит от цифры на ценнике.

«В общем, когда ты чувствуешь себя целостной личностью, то и в майке за 200 гривен, и с сумкой за 10 тысяч долларов одинаково ценишь себя», — заявила актриса.

Даша Трегубова

Не обходится и без неожиданных ситуаций на съёмочной площадке. Трегубова рассказала, что однажды перед съёмкой эротической сцены для неё подготовили бельё не того размера. В результате актрисе вместе с художником по костюмам пришлось срочно отправиться в магазин и приобрести подходящий комплект.

«Когда я ждала съемки в эротической сцене, мне принесли нижнее белье заметно меньшего размера, поэтому мы поехали с художником в ближайший магазин нижнего белья и там всё купили».

Во время фотосессий Трегубова охотно экспериментирует и доверяется стилистам. По её словам, две специалистки — Елена и Соня — способны каждый раз создавать для неё совершенно новый образ.

«У меня есть две любимые женщины — Елена и Соня. Каждая из них может превратить меня в другого человека на несколько часов», — поделилась актриса.

Среди голливудских икон стиля Трегубова назвала Шарлиз Терон и Шэрон Стоун. В то же время в её собственном гардеробе есть одна вещь, которую она ни за что не наденет — кокошник.

Даша Трегубова / © instagram.com/dasha.tregubova

Напомним, недавно Дарья Трегубова распрощалась со своим фирменным блондом и показала новый цвет волос.

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