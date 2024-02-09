Дарья Трегубова высказалась о скандальной Оксане Марченко и встречах с ней на мероприятиях

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова откровенно призналась, что пересекалась со скандальной ведущей Оксаной Марченко на разных съемочных площадках и мероприятиях еще до войны.

Так, актриса вспомнила одну из украинских премий, куда пришла Марченко. По ее словам, предательница еще до войны вела себя довольно показательно и неискренно на публике. И в свое время ее выступление с речью на сцене казалось слишком наигранным. К тому же Дарья отметила, что сразу ощущает человеческое коварство.

Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Мы пересекались на событиях. Я помню, как в конце мероприятия вышла Оксана, вручала награду и готовила речь. Я очень чувствую всякую неискренность. Оксана приняла на себя титул "Мать нации". А у меня от этого дергается глаз… Если я так начну когда-нибудь говорить, ударьте меня чем-нибудь. Так нельзя", - рассказала Трегубова в интервью Алине Доротюк.

Напомним, недавно актриса и телеведущая Дарья Трегубова делилась подробностями об актерской карьере своей 12-летней дочери. Более того, знаменитость призналась, на что Полина тратит свои первые гонорары.

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