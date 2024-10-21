Дарья Трегубова высказалась про бывшего мужа и поддерживает ли с ним связь: "Раньше ссорились"

Украинская телеведущая и актриса Дарья Трегубова высказалась про бывшего мужа и поддерживает ли с ним связь после развода.

Вместе с бывшим избранником артистка воспитывает общую дочь Полину, которой 13 лет. Знаменитость говорит, что ради ребенка они нашли общий язык. Кроме того, актриса убеждена, что ее брак не был ошибкой, особенно потому что у них появилась дочь. Поэтому Трегубова не видит смысла что-то стирать из своей жизни. Также, по словам актрисы, они адекватные люди и не причинили друг другу сильной боли, поэтому поддерживают приятельские отношения.

Дарья Трегубова / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Я радуюсь тому, что у Полины адекватные родители, которые находят общий язык. Не склонна считать, что люди, которых я выбирала в своей жизни или которые выбирали меня, были ошибкой. Вообще не люблю думать, что мы совершаем ошибки. Если мы с Полиным папой встретились и родили такую невероятную дочь, значит, это точно не была ошибка. Если это так, то зачем нам нужно стирать что-то из своей жизни? Мы не причинили друг другу какой-то сильной боли. Мы просто очень адекватные люди", – рассказала артистка в интервью Viva!.

Дарья Трегубова также призналась, что раньше они могли ссориться, ведь у них обоих нелегкие характеры. Впрочем, со временем экс-супруги нашли общий язык, дружески общаются и поддерживают друг друга.

Дарья Трегубова с дочерью / Фото: instagram.com/dasha.tregubova

"Я искренне считаю, что большая дружная семья — это очень круто. ... О том, когда мы все рядом, мы усиливаем друг друга. Да, мы раньше ссорились с Полиным папой, потому что у нас очень тяжелые характеры, но, несмотря ни на что, мы все поддерживаем друг друга", — добавила артистка.

Отметим, Дарья Трегубова вышла замуж за отца своей дочери в 2011 году. Мужем актрисы стал украинский бизнесмен, но его имя она скрывает. В этом браке знаменитость родила дочь Полину.

Кстати, 13-летняя девочка уже пошла по стопам звездной мамы. Полина развивает актерскую карьеру. Правда, Дарья Трегубова признавалась, что не очень хотела бы, чтобы ее дочь становилась актрисой, и объясняла почему.

Читайте также: