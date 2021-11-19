Даша Астафьева без бюстгальтера засветила соски в смелой фотосессии

Артистка любит откровенные съемки.

Украинская актриса и певица Даша Астафьева порадовала поклонников новой провокационной фотосессией.

Артистка предстала в объективе фотографа Марты Мысак. Съемки получились довольно атмосферными и проходили на крыше в Киеве. Даша предстает в серьезном образе, в черном костюме из пиджака и брюк.

jetsetter.ua

Конечно же, не обошлось без кадров в стиле "ню", где Астафьева посветила безупречным обнаженным телом. В комментарии изданию JetSetter, с которым Даша поделилась откровенными кадрами, артистка прокомментировала свой разрыв с бизнесменом Артемом Кимом после шести лет отношений:

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"Расставание, собственно, как и любовь — маленькая смерть. Но мы смогли избежать банальной драматургии, оставшись друзьями. Артем многому меня научил. Я благодарна за каждый день, что мы прожили вместе за шесть лет", — лаконично сказала Астафьева. .

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