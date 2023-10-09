Даша Астафьева довела до слез историей о потере своего любимца из-за халатности врачей

Певица Даша Астафьева с болью поделилась собственной историей потери своего домашнего любимца – собаки по имени Чичико.

Несколько недель назад исполнительница потеряла своего четырехлапого друга из-за халатности врачей в одной из известных киевских ветбольниц. После продолжительного времени Даша все же собралась с силами и рассказала поклонникам свою историю, чтобы уберечь их от такого отношения специалистов.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Как рассказала Астафьева, они обследовались в больнице в течение шести лет с момента рождения Чичико, так что когда собаке внезапно стало плохо, певица без колебаний повезла его к уже знакомым врачам.

"Дома ему стало плохо - его тошнило, однако на ногах он держался, ходил в туалет и даже поел. Чичи с рождения обследуется в клинике Долецких, поэтому мы сразу повезли его туда - к хорошо знакомым врачам Кате и Виталику, семейным супругам, владельцам клиники. Катя заверила, что нас ждут, и все готово к приему. Я настаивала, чтобы осмотрела Чичико именно она, потому что она все 6 лет была его врачом. На это она сказала: "Все будет окей, мы окажем ему помощь. Будет жить долго и счастливо". Когда мы привезли Чичи, нам очень не понравилось, что врач была другая и почему-то неприветливая. Ей было плевать на наши комментарии, она нас не стала слушать и не разрешила остаться с собакой, и не сразу показала, где будет оставаться он сам. Но счет нам вручили сразу и мы его оплатили", - поделилась Даша в своем Instagram.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Сначала врачи успокоили Дашу и заверили, что после капельницы ее любимцу сразу станет лучше и посоветовали поехать домой. Однако уже вечером сказали, что собачку нужно будет еще побыть под наблюдением и второй раз сделать капельницу. Певице прислали кадры из Чичи и показали, что он якобы уже чувствует себя гораздо лучше.

Однако уже на следующее утро владелица клиники позвонила Астафьевой и сказала, что ее собака стала чувствовать себя хуже и ее уже невозможно спасти. При этом врач настоятельно порекомендовала Даше пока не приезжать в ветклинику, а через несколько минут перезвонила и сказала, что Чичи умер.

"Представьте мое состояние. А еще тебе говорят: не езди, уже все. Мы помчались в клинику. Там встретили Катю... сорри, теперь чисто девичье, но: Катя ждала нас с привычным макияжем и прической. Конечно, не ее пес умирал, не она не спала ночь. Но и врача, который вел Чичи, не было, и девочки, которая должна была присматривать за ним ночью, тоже. Собака лежала в клетке, накрытая пеленкой. Его шерсть не была смята, он не был мокрый или на операционном столе - он просто умер в клетке", - шокировала Даша.

Фото: instagram.com/da_astafieva

По словам звезды, после этого владельцы клиники начали уверять ее, что пес был тяжелоболен и она знала об этом. Но, как говорит Даша, за шесть лет регулярных обследований в этой же больнице, у них не было никаких таких диагнозов. А когда артистка попросила записи из камер видеонаблюдения в больнице, ей дали только обещание показать их.

Через два дня после страшной потери Даша снова приехала в больницу, но там уже не было ни владельцев, ни врачей, а только новенький администратор, работавший первый день.

Сейчас, как поделилась Астафьева, она хочет обезопасить всех от небрежности и безразличного отношения ветврачей к животным и попросила распространять информацию о таких случаях в соцсетях.

"Казалось бы я известный человек. Но какое это имеет значение в этом случае? Никакого. Почему меня не позвали, когда поняли, что Чичи не спасти? Не сказали все честно? Не объяснили? Я бы просто была рядом с моим малышом и он бы не искал меня глазами, не думал бы, что я его предала. Почему не объяснили, что они делали с ним все это время, и хотя бы не извинились, что не спасли. Просто честно извинились. Почему он под той пеленкой выглядел так, будто его не трогали, - и он просто умирал - не нужный? Почему мне не отдают видео, выписку и прячутся от меня? Почему все так?! В полицию обращаться нет смысла. Я исследовала этот вопрос, и оказалось, что каждая ветклиника имеет свой протокол оказания неотложной помощи. Законом защищены они, а не пациенты. И этот случай не о жестокости. Он же о халатности, халатности, или как там назвать? А такие вещи в законе не пропишешь. Здесь люди не защищены, а я хочу, чтобы права животных уважали", - с болью сказала знаменитость.

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