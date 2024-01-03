Даша Астафьева эмоционально обматерила тех, кто просит не постить "страшные картинки" обстрелов Украины

Артистка не сдержала гнева в сторону тех, кому не приятно видеть в своей ленте реалии жизни в нашей стране.

Украинская певица и модель Даша Астафьева эмоционально обратилась к тем, кому неприятно видеть в своей ленте в соцсети кадры с войной в Украине.

В сторис своей страницы в Instagram Астафьева разместила скрин сторис одного косметолога, которая попросила своих друзей, которые не в Украине, не постить "страшные картинки" взрывов и смертей в нашей стране. "Те, кто в Украине и так видят все своими глазами. Кто за границей – только шарахается и впадает в панику, лучше этого никому не станет!" – пишет девушка.

Даша Астафева показала тех, кто не хочет видеть "картинки" войны в Украине / Фото: instagram.com/da_astafieva

Это сообщение очень триггернуло Дашу Астафьеву. Она эмоционально обратилась к этой девушке, и, не подбирая слов, выразила все, что она думает о таких людях:

"Идите на х*й! Все, бл*дь, до одной! Потому что, если бы вы сегодня, бл*дь, как вы говорите, были в Киеве, вы бы как все нормальные люди постили то, что произошло в Киеве. Взрывы, смерти и, бл*дь, прилеты по домам, где живут живые люди. Не военные, ни еще кто-то. Как у вас есть только совесть писать мне в личные. Я вас всех ненавижу. Я прошу вас опомниться и защищать родную страну, потому что это единственное, что осталось всем нам сегодня делать. У*баны, бл*дь", – не сдержала эмоций артистка.

Даша Астафьева эмоционально обратилась к тем, кто не хочет видеть в Сети "картинки" о войне в Украине

Отметим, что таким образом Даша Астафьева отреагировала на массированный ракетный обстрел Киева российскими оккупантами в ночь на 2 января. В результате вражеского обстрела два человека погибли и 49 получили ранения. Россияне сначала запустили дроны, затем начали бить по городу баллистическими ракетами, обломки которых разрушили дома и повредили газопровод.

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