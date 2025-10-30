Даша Астафьева эмоционально ответила, почему до сих пор не заключила брак с возлюбленным: "Мне не до праздников"

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Украинская певица и модель Даша Астафьева откровенно рассказала, почему не спешит под венец, несмотря на то, что находится в счастливых отношениях.

Звезда призналась, что получает немало вопросов от поклонников, когда же наконец выйдет замуж. Однако артистка отметила — не планирует свадьбу, ведь сейчас для нее не то время.

"Я хочу жить свою жизнь свободную — и сама решать, что и когда произойдет. Сейчас война. Да, надо жить, но есть события, которые хочется отсрочить на более благоприятные времена. Мне лично сейчас трудно. У меня большая внутренняя травма. Хочу дождаться мира в нашей стране. Мне не до праздников", — объяснила Даша в видео Натальи Бобок.

Артистка также эмоционально обратилась к тем, кто постоянно спрашивает о ее свадьбе: "Для меня брак — это очень серьезный шаг. И к этому надо быть готовым. Поэтому тем, кто это спрашивает, хочется дать тряпку, чтобы они себе засунули в рты и помолчали".

По словам Астафьевой, ее избранник имеет такую же позицию. Пара считает, что брак во время войны не ко времени, и не собирается отчитываться о личной жизни перед публикой.

