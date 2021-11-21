Даша Астафьева хочет стать участницей "Танцев", чтобы доказать, что она не развратная стерва

Даша Астафьева хочет стать участницей "Танцев", чтобы доказать, что она не развратная стерва

Звезда мечтает опровергнуть слухи о себе.

В полуфинале шоу "Танцы со звездами" заявила о своем танцевальном таланте певица Даша Астафьева.

Так, звезда хочет стать участницей следующего сезона проекта. Артистка приняла участие в онлайн кастинге, где зрители могут выбрать, за кого из звезд будут болеть в следующем сезоне.

"Я очень люблю танцевать! Я не знаю, что мне еще так нравится. Секс? Так сложилось, что многие считают меня какой-то развратной, стервой, что я могу показывать только голые сиськи и ягодицы. Проект – очень хороший шанс развеять стереотипы о том, как тебя воспринимает страна. Конечно, мне будет очень приятно, если нашу пару поддержат и будут рады видеть в следующем сезоне. Мне очень интересно, что там будут думать обо мне после этого" – поделилась звезда.

Итак, модель станцевала вместе с Антоном Нестерком, который в этом сезоне выходил на паркет с Джамалой. Они исполнили эффектный пасодобль, который подготовили всего за два дня.

Интересно, что 80% зрителей в соцсетях проголосовали за то, чтобы знаменитость участвовала в проекте в 2022 году.

Следите за официальными страницами шоу в социальных сетях и голосуйте, кого мечтаете увидеть в проекте.

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