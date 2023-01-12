Даша Астафьева и Алексей Дурнев стали ведущими нового шоу о свиданиях на ТЕТ

С 13 февраля в 18:00 в новом сезоне на телеканале ТЕТ состоится премьера реалити-шоу "Свидание без фильтров".

Его ведущими и экспертами станут Даша Астафьева, Алексей Дурнев, Андрей Рыбак, Анастасия Зухвала и Валерия Мандзюк. Именно они будут комментировать свидания вслепую, на которые будут ходить люди в активном поиске второй половинки.

"Любовь – это то, что мотивирует двигаться, добиваться и становиться лучше. В "Свиданиях без фильтров" мы хотим показать силу любви, разнообразие характеров и отношений и вдохновить на романтические жесты. Даже сейчас, во время войны, мы продолжаем стремиться найти "свое", "родное". Но пока поиски продолжаются, ТЕТ поднимет настроение, боевой дух и наделит смелостью", – рассказала Оксана Петришин, генеральный продюсер телеканала ТЕТ.

"Свидания без фильтров" – самое честное шоу о том, как построить отношения. Это концентрация юмора и романтики без фильтров, как она есть в реальной жизни, а не в сказках.

Зрители заглянут в чужие свидания, романтические, забавные и экстраординарные, а комики скажут вслух то, что пары боятся сказать друг другу на первом свидании. Конечно, без приступов умиления и испанского стыда не обойтись.

Даша Астафьева и Алексей Дурнев

120 одиноких людей попробовали свое счастье на проекте и сходили на 60 оригинальных свиданий. Около 40 пар продолжили отношения за кадром. Были как очень романтичные свидания, так и очень оригинальные.

Часть проекта была снята до 24 февраля 2022 года и прервана из-за войны, впрочем осенью съемки возобновились – чтобы несмотря ни на что зрители смогли улыбнуться, зарядится позитивом и вдохновиться.

Не пропустите премьеру нового реалити-шоу "Свидания без фильтров" — с 13 февраля в 18:00 на телеканале ТЕТ.

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