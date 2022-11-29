Даша Астафьева и Леся Никитюк в фартуках на кухне показали, что делают, когда появляется свет

Певица Даша Астафьева и телеведущая Леся Никитюк порадовали забавным видео и показали, что делают, когда включают свет.

На днях две звезды встретились на съемочной площадке, где вместе приготовили несколько блюд. Но Даша и Леся уделили внимание не только кулинарии, но смогли знать веселый ролик.

На видео Никитюк и Астафьева в фартуках бегали по кухне и пытались успеть все, пока снова не исчезло электроснабжение в доме.

"Когда ДТЭК дали свет", — подписала ролик Леся Никитюк.

"Когда ДТЭК сказали, сейчас посмотрим, что они там накормили", – также добавила комментарий Астафьева.

Ситуация оказалась знакома для многих украинцев, ведь сейчас в каждом регионе страны действуют отключения электроэнергии.

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