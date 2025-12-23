Даша Астафьева на фоне слухов раскрыла правду о своем состоянии здоровья: "Делала тур по врачам"

Даша Астафьева / © скриншот с видео

Украинская певица и модель Даша Астафьева обеспокоила заявлением о своем состоянии здоровья.

Так, уже длительное время в Сети активно обсуждают возможные проблемы со здоровьем звезды. Даша не оставила эти разговоры без реакции и публично прокомментировала ситуацию, дав понять, как на самом деле чувствует себя. В проекте "Тихенько-подкаст" певица отметила, что тема здоровья для нее действительно в этом году была особенно актуальна.

По словам Астафьевой, она серьезно решила заняться здоровьем и прошла беспрецедентное для себя количество медицинских обследований. Артистка призналась, что после 40 лет иначе воспринимает собственное состояние и хочет избавиться от всего, что мешает жить полноценно.

«Мне в этом году исполнилось 40, и такого тура по врачам я еще не делала ни в одном году своей жизни. Я хочу отпустить от всей души все болезни, страхи, проблемы, которые нам мешают жить классную жизнь», — поделилась Даша.

Даша Астафьева / © пресс-служба MONATIK

В то же время Астафьева не стала вдаваться в подробности, поэтому никакие приписанные ей ранее диагнозы ни подтвердила, ни опровергла. Вместо этого сосредоточилась на общих вещах — заботе о себе и ценности физического и ментального благополучия. Но известно, что ранее звезда уже резко реагировала на сплетни, заявляя, что о ней распространяют ложную информацию.

Кроме того, артистка воспользовалась случаем, чтобы обратиться к украинцам с теплыми словами. Она пожелала всем здоровья и подчеркнула, что никакие проблемы или тревожные ощущения не должны мешать жить и радоваться жизни даже в сложные времена.

