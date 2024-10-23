Даша Астафьева на редком фото показалась с мамой и поздравила ее с особым праздником

Украинская певица и модель Даша Астафьева порадовала редким семейным контентом.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фотографию с мамой. Оказывается, у родного человека артистки особый праздник – день рождения. Даша в фотоблоге посвятила маме пост и адресовала теплые слова с поздравлениями и пожеланиями.

В частности, исполнительница показалась с мамой. Они позировали перед камерой, нежно прижавшись друг к другу. Также Астафьева пожелала маме в ее день рождения, чтобы все мечты сбылись. Кроме того, артистка призналась, что даже и не помнит, сколько родному человеку лет, ведь для него он всегда будет "птичкой".

Даша Астафьева с мамой / Фото: instagram.com/da_astafieva

"У мамы день рождения! Честно, даже не знаю, сколько ей лет, потому что для меня она всегда птичка: теплая и родная. Пусть все будет, как ты мечтаешь", — обратилась к маме певица.

Напомним, недавно исполнительница Ирина Федишин делилась редким фото с мамой. Артистка показывала, как они с родным человеком собирали грибы в лесу.

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