Даша Астафьева насмешила забавной историей, как случайно напоила друзей чаем с табаком для кальяна

Даша Астафьева / © kianews.com.ua

Украинская певица и модель Даша Астафьева насмешила забавной историей, как перепутала чай с табаком для кальяна и напоила им друзей.

Все началось с того, что исполнительница наведалась в гости к одному знакомому. А тот начал хвастаться своим особым чаем. Даша Астафьева заинтересовалась, ведь там были довольно необычные вкусы. Наконец, этот знакомый угостил артистку, и она забрала этот "чай" домой.

"Когда-то я приехала в гости к знакомому. Он говорит: "Слушай, я заказал чай, такой классный, вот смотри, здесь такие прикольные вкусы". А там были вкусы "ананас в карамели", "чай со вкусом попкорна", "клубника айскрим". Он говорит: "Бери себе два-три". Я тебя угощу", - вспомнила знаменитость в разговоре с Андреем Бедняковым.

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

В течение месяца Даша Астафьева наслаждалась этим "чаем". Исполнительница говорит, что ей очень сильно нравился вкус, появлялась энергия и вдохновение что-то делать. Но певица не только сама его пила, но и угощала гостей. Те тоже оставляли положительные отзывы и даже запоминали название, чтобы и себе купить.

"Я приезжаю домой, месяц ко мне ходят гости, мы пьем этот чай, все фотографируют себе, чтобы заказать. Чай такой вкусный! Просто я уже не представляла вечер без этого чая. Пью этот чай и иду с собаками гулять два часа, вдохновленная такая, возвращаюсь с прогулки, в доме пахнет чаем, не могу еще долго заснуть", - вспоминает артистка.

Так продолжалось до тех пор, пока в гости к певице не наведалась фотограф Соня Плакидюк. Она и пролила свет на ситуацию. Плакидюк обратила внимание, что это вообще не чай, а табак для кальяна.

Соня Плакидюк / © instagram.com/moi_sofism

"Тут ко мне пришла в гости Соня Плакидюк. В тот момент я поняла, что это самый умный человек из моих гостей. Она говорит: "Какой классный чай, но какого х*я мы пьем кальянный табак". Но там не написано. Он еще и так упакован в целлофане. Я еще разрывала, он такой сочный! Я думала, что это с какими-то эссенциями", - насмешила артистка.

