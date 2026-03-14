Даша Астафьева неожиданно вернулась к музыкальной карьере ради благотворительности

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Реклама

После длительной паузы в музыкальной карьере украинская артистка Даша Астафьева снова взяла в руки микрофон — и сделала это по довольно неожиданному поводу. Певица присоединилась к благотворительной инициативе вместе с группой «Курган & Agregat» и перепела на украинском языке культовый трек группы «NikitA».

Артисты представили шуточный ролик, который одновременно стал частью сбора средств для украинских военных.

В видео Астафьева появляется в эффектном и несколько провокационном образе — в стиле, который когда-то принес ей популярность в составе группы. Именно там она исполняет украиноязычную версию песни «Машина» — одного из самых громких хитов коллектива. Перевод текста сделал Евгений Володченко.

Реклама

Дата публикации 11:29, 14.03.26 Количество просмотров 8 Даша Астафьева временно вернулась к пению и перепела хит NikitA ради благотворительности

Интересно, что оригинальная композиция вышла еще в 2008 году и быстро стала одной из визитных карточек группы. За почти два десятилетия трек не потерял узнаваемости, а теперь получил новое звучание на украинском.

После начала полномасштабной войны Астафьева практически прекратила активную музыкальную деятельность и сосредоточилась на других проектах. Поэтому ее возвращение к пению, пусть и временное, стало неожиданностью для поклонников. Впрочем, на этот раз главной мотивацией стала благотворительность.

Видео записали специально для сбора средств, который организовала группа «Курган & Agregat». Музыканты планируют собрать 3 миллиона гривен для нужд 46-й отдельной аэромобильной бригады и других подразделений Сил Обороны Украины.

Для участников донатов подготовили и приятный бонус: каждый, кто перечислит от 100 гривен, получает шанс выиграть автомобиль — красный, кастомизированный под ковер Daewoo Lanos с подписями группы «Курган & Agregat» и Даши Астафьевой — именно тот, что появляется в ролике.

Реклама

