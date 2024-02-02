Даша Астафьева обнажила грудь и вспомнила, как бывший бил ее макогоном

Украинская певица и модель Даша Астафьева в последнее время редко радует поклонников своими соблазнительными фото.

Но на этот раз Даша впервые за долгое время поделилась кадрами, на которых предстала в обольстительном образе. На фотографиях Астафьева изображена в черном платье, которое подчеркнуло женственную фигуру артистки и обнажила ее грудь.

Под этими фото Астафьева поразмыслила о сложных отношениях и женской судьбе в них. Так, артистка поделилась собственным опытом и призналась, что знает как это – жить с мужчиной, который себя не уважает.

"Ты, как лягушонок, варишься в масле чужого напряжения. Сначала влюбляешься в человека, который, как и любой, имеет свои комплексы, трещинки и неровности. "Все мы люди, все с прошлым", – справедливо думаешь ты, потому что и сама привлекла свой багаж странного опыта в новые отношения. Но, бывает, со временем ты замечаешь, что трещинки – это действительно пропасть, в которую сливается и твоя энергия, а неровности – холмы, через которые ты должен продираться каждый день. Любимый оказывается человеком без уважения к себе, и, как следствие, – к окружению", – начала рассказывать Даша.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

В таком случае чаще всего, отметила Астафьева, женщина, вооружившись терпением, начинает тянуть на себе все отношения.

"Бороться не только за свое настроение, но и за его состояние. Быть опорой, верой, силой, воодушевлением не только для себя, но и для мужчины. Это тяжело, но ты прешь, как паровоз, – ты же надежная партнерша", – добавила певица.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

Но, наконец, все попытки женщины приводят к тому, что ситуация ухудшается и мужчина начинает себя еще больше ненавидеть:

"Он видит, что ты сильнее, ловчее, добрее, что ты имеешь ресурс на двоих, и начинает ненавидеть себя сильнее из-за слабости, а тебя – лупить макогоном за силу. Ему хочется, чтобы ты спустилась до его уровня и не демонстрировала альтернативное поведение. Выходит замкнутый круг: чем больше ты прилагаешь усилия к отношениям, тем хуже они становятся", – отметила Астафьева.

В такие моменты, говорит Даша, женщина начинает верить обидчику. Поэтому артистка советует сразу обратиться к специалисту или близким, которые помнят женщину до этих отношений.

Напомним, ранее Даша Астафьева честно ответила, вернется ли когда-нибудь в певческую карьеру.

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