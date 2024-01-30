Даша Астафьева откровенно призналась, вернется ли к карьере певицы

Украинская певица Даша Астафьева откровенно призналась, планирует ли возвращаться на сцену как певица.

На своей странице в Instagram артистка заверила, что пока не видит себя в роли певицы, ведь для нее в приоритете помогать украинским бойцам.

"Едва ли не каждый день меня спрашивают, не хочу ли я вернуться на сцену. Сейчас я чувствую, что нет. С разбитым сердцем постоянно отказываю запросам на выступления. Не до веселых песен и ярких нарядов. Представьте, утром обстрел, а вечером я в полуобнаженном костюме зайца завожу свое: "Аво-авокадо, ммм", – рассказала Даша.

Впрочем, Астафьева никак не осуждает деятельность коллег-артистов. А наоборот, поддерживает их, ведь они платят налоги, делают сборы для армии и поддерживают эмоциональное состояние людей. И добавляет, что не нужно жизнь ставить на паузу.

Даша Астафьева / Фото: instagram.com/da_astafieva

"Я не против артистов, ни в коем случае. Люди зарабатывают деньги, платят налоги, дают рабочие места, собирают деньги на армию — все это сейчас очень важно. И тем более их работа полезна для украинцев — от одного "Единого марафона" можно крышей поехать, нужно потреблять разный украинский контент, и развлекательный тоже. Но я… не чувствую себя сейчас на сцене", - прокомментировала знаменитость.

А в конце своего поста звезда заинтриговала поклонников своим заявлением о возможном возвращении к выступлениям, но уже после окончания полномасштабного вторжения.

Напомним, недавно Даша Астафьева шокировала архивным фото с детства, где имела стрижку "под мальчика".

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