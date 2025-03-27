Даша Астафьева откровенно рассказала о совместном бизнесе с возлюбленным: "Каждый выполняет свой план"

Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

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Украинская певица, модель и волонтер Даша Астафьева, которая ранее отреагировала на слухи о своей беременности, рассказала о совместном бизнесе с возлюбленным.

Еще в 2023 году знаменитость запустила приложение UnderBooks. Пользователи, которые приобрели подписку, могут послушать книги украинских авторов. В интервью на YouTube-канале Марички Падалко артистка говорит, что для нее важно, чтобы украинцы читали. Впрочем, певица понимает, что не у каждого есть на это время. Она создала приложение, где можно послушать и ознакомиться с украинской литературой.

“Я хочу, чтобы украинцы читали. Я хочу, чтобы украинцы знали те произведения, которые советская власть скрывала всю жизнь. Для меня отговорка людей о том, что у меня нет времени на то, чтобы читать, стала этой триггерной точкой, которая сконцентрировала меня на том, чтобы люди изучали и читали украинскую литературу”, - говорит знаменитость.

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Даша Астафьева / © instagram.com/da_astafieva

Даша Астафьева создала приложение не сама, а вместе с возлюбленным. Избранник исполнительницы является владельцем приложения. Артистка признается, что раньше и представить не могла, как можно вести совместный бизнес с любимым человеком. Впрочем, Астафьева говорит, что ее опыт оказался положительным. В частности, у артистки и ее мужа разделились обязанности. Они совещаются и дополняют друг друга.

“Он является основателем платформы UnderBooks, но у нас обязанности разделились. Для меня всегда было страшно представить, что можно работать в семье, чтобы все работали. Мне казалось, что это всегда будут ссоры, что будет сложно и будут недоразумения. Но я так рад, что мы, наверное, такие взрослые и мудрые оба. Каждый выполняет свой план и мы советуемся, мы дополняем своим опытом друг друга”, – поделилась артистка.

▶️ Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале Марички Падалко по этой ссылке: ІНША АСТАФ'ЄВА: "я більше не про сіські-піські". Відверто про нову професію, чоловіка і власне горе

Напомним, ранее Даша Астафьева призналась, чем ее покорил возлюбленным. Также артистка делилась, какие отношения у нее сложились с его семьей.